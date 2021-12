Héctor Rangel atleta de alto rendimiento y triunfador

El deporte del Ciclismo es un estilo de vida para muchos, mientras que para otros es una disciplina más deportiva, en el estado de Coahuila han sido pocos los que han logrado destacar tal es el caso del capitalino Héctor Hugo Rangel Zamarrón originario de Saltillo, Coahuila a sus 41 años de edad sigue triunfando y destacando en un alto nivel del ciclismo.

Estuvo presente en la pasada carrera Guadalupana en la ciudad de Monclova donde logró alzarse con el cetro del primer lugar en la máxima categoría elite, para los lectores de Periódico La Voz, Héctor Rangel compartió su trayectoria deportiva y logros sobre las dos ruedas.

El ciclista ha completado una amplia trayectoria de 30 años, sus inicios sobre la bicicleta fue a la edad 11, en las categorías Infantiles fue donde Héctor Rangel Zamarrón se enamoró del ciclismo, posteriormente fue desarrollándose donde logró estar en los mejores equipos de México e incluso llegó a ser parte de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Sus inicios y dificultades

Inicié la práctica deportiva por el gusto a la bicicleta, las mayores dificultados fue no contar con una bicicleta propia, ni equipo, comencé participando en una bicicleta que me prestaban que no era de mi medida, como a los 2 meses de competir mi papá me compró una bicicleta y de ahí para adelante no hemos parado.

Actualmente fomenta el ciclismo

Hoy en día ya no dedico al 100% el tiempo de entrenamiento para mí, debido a que estoy entrenando jóvenes y un grupo elite, pero en busca de que los nuevos talentos ganen carreras.

Sus mayores logros deportivos

Mi mayor logro deportivo dentro del ciclismo fue haber participado en los juegos olímpicos de Londres 2012, además de un campeonato mundial en Florencia, en competencias nacionales he obtenido primer, segundo, tercer lugar.

Dentro de su historial deportivo entre los que más le destacan a pesar de los que el menciona son primer lugar en la vuelta Sonora, Tucson Arizona en Estados Unidos, tercer lugar en vuelta a El Salvador, San Luis Talpa, segundo lugar en Vuelta a Colombia, Barrancabermeja, segundo lugar en el tour Tucson Bicycle Classic, primer lugar en tres etapas de la vuelta a Bolivia y 10 campeonatos panamericanos en individuales en Buenos Aires Argentina, por mencionar algunos de su amplia trayectoria.

La evolución del ciclismo

Regresar a estas carreras y ver como se han formado nuevos equipos trayendo gente de fuera, eso ayuda mucho al ciclismo porque el nivel va aumentando, yo ya no me enfoco en estas carreras vengo y compito, si puedo ganarles que bueno y sino seguimos adelante, vengo aquí porque me gusta.

Venimos aquí con jóvenes nuevos porque estamos buscando formar un equipo con mucho nivel y competir a nivel nacional, ya lo hemos echo, pero vamos en crecimiento.

Héctor Rangel recomienda el ciclismo

Les recomiendo que se suban a la bicicleta ya que es un deporte muy bonito, aquí hay muy pocas probabilidades de lesionarte o lastimarte al menos que te caigas de la bici, pero si lo haces a diario durante una hora o dos vas a tomar una condición impresionante, te sientes bien, ayudas a tu salud y te mantienes en forma.

"Finalmente quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado y que me apoyan en mi trayectoria, si mencionará a todos siento que se me podría pasar alguno por eso de manera general agradezco a todos, también a mis padres que siempre me ayudaron cuando empezamos, mi esposa que nunca me ha dejado ya que es una parte muy importante para mí, mis hijos que siempre me quieren ver triunfar".