HIZO OFICIAL LA SALIDA DEL DELANTERO PARAGUAYO ÁNGEL ROMERO

Después de dos torneos portando la camiseta de Cruz Azul, el paraguayo Ángel Romero ya no entró en los planes del conjunto celeste e hizo de manera oficial su salida de cara al Clausura 2023.

El mellizo arribó a La Noria en el Clausura 2022; sin embargo, no logró consolidarse del todo, por lo que después de 27 partidos en la Liga MX, 17 de ellos como titular y tres goles, Ángel Romero se convierte en una de las bajas de Cruz Azul al no llegar a un acuerdo con la cúpula celeste para renovar su contrato, quien justamente ya no viajó con el equipo a la Riviera Maya para la pretemporada.

Cabe mencionar que en días pasados el propio jugador a través de sus redes sociales anunció su salida tras agradecer a México por el tiempo que estuvo militando en el balompié mexicano. Todo parece indicar que el futuro del guaraní será en el futbol de Brasil con el Corinthians.

El vínculo entre Cruz Azul y Ángel Romero culmina en diciembre del presente año, pero al no ser del interés del cuadro celeste, Romero se suma a Luis Abram, Alejandro Mayorga que tampoco ya no fueron contemplados por la institución celeste para la siguiente campaña.