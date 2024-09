'Huevo' Lozano vuelve a ser operado de la rodilla.

GUADALAJARA, Jalisco 19-Sep-2024 .-Al Atlas se le suman las malas noticias. A la amarga derrota ante América se agregó que Brian 'Huevo' Lozano volvió a ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha.

La lesión que arrastra Brian Lozano se la generó en el juego del 7 de octubre de 2023, cuando Atlas enfrentaba a Chivas en el Estadio AKRON, y sufrió una fractura de rótula derecha.

Desde entonces, el delantero uruguayo ha realizado su rehabilitación, pero por diversas causas ha recaído. Hasta hace poco, al ex jugador de Santos y América, se le había realizado una artroscopia para realizarle una limpieza en el área afectada de la rodilla.

Todo indicaba que Lozano se recuperaba, y en Atlas confiaban que entre la fecha 10 y 11 podía recibir el alta médica para quedar a disposición del cuerpo técnico de Beñat San José para empezar a trabajar en la parte futbolística.

Sin embargo, la lesión se ha complicado y una vez más ha sido operado.

El pasado 21 de mayo, Brian Lozano manifestó a una radiodifusora de Uruguay lo complicado que habían sido los meses fuera de circulación, por lo que decidió invertir su tiempo para estudiar una carrera.

"Se hace muy difícil transitar las recuperaciones de las lesiones, a mí me ha costado mucho, pero también me sirvió en otros aspectos. Por ejemplo, me sirvió para estudiar una carrera, me especialicé en scouting y análisis de juego, sin dudas que eso te hace poner la cabeza en otra cosa y ayuda mucho. Hace tiempo tuve un compañero que me lo recomendó y, como yo miro mucho fútbol, me gustó. Al principio me costó un poco por la falta de costumbre, pero de a poco le fui agarrando el gusto y me terminé especializando en eso. Una vez que termine mi carrera de futbolista no voy a ser técnico, pero sí voy a seguir vinculado al futbol", dijo Lozano.

El otro jugador lesionado también de la rodilla es Mauro Manotas, quien por tercera vez desde que se integró al Atlas en el Apertura 2022 fue operado al sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha, que lo tendrá ocho meses fuera.