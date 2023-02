Hugo Sánchez es candidato para dirigir al Cruz Azul

Después de la salida de Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo, más conocido como El Potro, de la dirección del Cruz Azul, se dio a conocer que la directiva de la Maquina Azul entrevisto al exjugador del Real Madrid, Hugo Sánchez, esto para poder tomar las riendas del equipo.

El Potro abandono el banquillo de director después de su derrota contra el Toluca, dejando a l maquina del Cruz Azul en la penúltima posición de la tabla, un puesto muy bajo para un equipo como el de la CDMX.

Fue el propio comentarista quien aseguro estar ilusionado con volver a dirigir un equipo de la Liga MX.

"Ahora que mis hijas ya están en la universidad, me dieron el visto bueno para ser director técnico nuevamente, así que estoy ilusionado, indudablemente me han llegado ofertas, agradezco al Cruz Azul que me haya invitado.

"Tuve una reunión con Víctor Velázquez (presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul) y con Óscar Pérez (director deportivo); fue una entrevista muy interesante. Estoy agradecido con ellos, ese interés no fue solamente de hace dos años, sino que yo ya había aceptado la situación como para haber trabajado hace dos años y no se prestó, ahora vamos a ver si se da porque soy uno de los candidatos para poder dirigir al Cruz Azul y estoy listo, ya sea para dirigir a Cruz Azul o cualquier equipo mexicano, y no sólo mexicano, puede ser de Europa, Estados Unidos", mencionó Hugo Sánchez para ESPN

Hugo Sánchez seria uno de los candidatos para tomar la dirección del Cruz Azul aunque también hay otros nombres para el puesto como Antonio Mohamed o Ricardo Tuca Ferretti.