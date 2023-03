Hugo Sánchez promete Copa del Mundo si le dan la oportunidad

El exjugador de futbol, Hugo Sánchez aseguro en una entrevista para La Opinión que bajo su mando, este podría lograr una copa del mundo para México, asegurando que tan solo necesitaría tres procesos mundialistas para lograr el máximo trofeo del futbol.

Con apenas dos partidos, el director técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca, ya a sido el centro de las criticas, esto tras el empate de la selección contra Jamaica. siendo uno de los críticos el propio Hugo Sánchez.

"Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo, pero los dueños y los directivos del futbol mexicano no lo ven así".

Además, el ex delantero del Real Madrid señalo que la Federación de Futbol no se a aprovechado su potencial como director técnico nacional, destacando su participación en la Copa América 2007

"Me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ´oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?´ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir. En su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la Selección".

Hugo Sánchez a sido dos veces dirigente de la selección nacional, destacando su segunda oportunidad tras el mundial de Alemania 2006, donde tuvo una destacable participación en la Copa América 2007, sin embargo su paso por la selección es recordada por su pobre desempeño, pues bajo su mandato no se logro llegar a los Olímpicos de Beijing 2008, se perdió la Copa de Oro y no se clasifico a la Copa Confederaciones.

Su momento mas bajo fue cuando la selección ganó frente a Haití, pero a pesar de esto no se llego a los Olímpicos.