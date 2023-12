Icono y leyenda del beisbol regional

La ciudad de Monclova, al igual que ciudad Frontera, se dio a conocer en el béisbol de nuestro país, por contar con excelentes jugadores, ya sea en el ámbito amateur, como profesional en LBNC y Liga Otoñal, desde los años 70´s.

Precisamente en ese año de 1970 surgió, allá por Estancias de San Juan Bautista un chamaco que a los 14 años, demostró ser un auténtico receptor, me refiero al Licenciado Alejo Peña Salazar, quien después de muchos años, dentro de este deporte, su persona, es reconocida por el Club Deportivo y Social Astros de Monclova.

Los Cronistas deportivos, votaron porque su imagen esté presente en el Salón de la Fama del deporte amateur Gerardo "Cachorro" Muela Mijares, pero en febrero del 2024, también estará recibiendo un Astro 2023 "Ricardo Saldívar", por su brillante trayectoria en el deporte rey, municipal, estatal y nacional.

Alejo Peña Salazar, inició jugando con el XX de Estancias en 1970, equipo con el que logró 11 títulos de campeonato en forma consecutiva, en 1973 participó con Anguilas de Melchor Muzquiz en Liga del Norte de Coahuila, y fue parte de los campeones Rancheros de Estancias en 1978 en Liga Filiberto "Pepsi" Mendoza.

"Quisiera Ramiro, seguir jugando, pero mis piernas ya no responden, y mejor me pongo a dirigir equipos como el XX de Estancias", me dijo Alejo Peña, protagonista del equipo Campeón Venados en 1980 en liga Suárez Villastrigo.

De 1984 a 1987 dirigido a los Aztecas de Estancias en Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, en donde conquistó dos títulos, después del 2001 al 2002 llevó al campeonato en dos ocasiones a Gallos de Estancias, en Liga Suárez Villastrigo, también campeón con Gallos en la Matías Palacios.

El Licenciado Alejo Peña, es director del distrito 19, región tres, del programa de Williamsport desde 1985, siendo subcampeones nacionales en 9-10 años en Nogales Sonora, subcampeones en 13-14 años y 15-16 años en eventos nacionales.

Todo el trabajo y trayectoria deportiva de Alejo Peña, es reconocido por el único Club Deportivo de la Región Centro, Club Astros, que con homenajes, cumple desde hace 25 años, a los valerosos guerreros del béisbol amateur y demás deportes semi profesional de Monclova y la región.