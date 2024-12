Ilusiona a "Nano" su victorioso debut

El pugilista Andrés Emiliano Rodríguez tuvo un debut triunfal en el boxeo profesional y con ello acrecentó su ilusión de hacer una carrera firme en el deporte de las narices chatas.

El pupilo del entrenador Rogelio Lugo aprovechó la oportunidad que se le presentó la semana pasada, cuando le ofrecieron subir como emergente a combatir ante el regiomontano Jesús Arellano, en una función que se realizó en la Arena Coliseo.

Con 3 años de preparación y 7 peleas como amateur, el joven fronterense no pensó dos veces el ofrecimiento y le pidió a su manager que concretara la pelea para poder hacer el anhelado debut en el boxeo de paga.

"Me hablaron durante la semana de la función para ofrecerme la pelea, remplazando a un boxeador que no iba a poder subir, y no la pensamos dos veces. Tomamos la pelea confiando en el entrenamiento que hemos hecho y gracias a Dios ganamos, fue una buena experiencia y me dio una motivación muy grande para continuar en este deporte", dijo Rodríguez Gutiérrez a La Voz.

"La verdad es que yo me venía preparando desde hace meses, pensando en debutar como profesional. Como amateur ya no podía continuar compitiendo por mi edad, así que tenía que dar el paso al profesionalismo. Esta victoria fue algo muy bonito, todavía estoy muy emocionado y satisfecho de lo que logré después de tanto trabajo y sacrificio aquí en el gimnasio", añadió.

"El Nano" Rodríguez comentó que el haber derribado a su oponente en un par de ocasiones durante el primer round le dio una gran confianza. Señaló que se dedicó a trabajar al peleador regiomontano en busca del nocaut, y aunque no lo consiguió, se dijo satisfecho por el triunfo logrado por decisión unánime.

Rodríguez González, quien tiene 18 años de edad y pelea en la división Minimosca, señaló que desea concluir sus estudios en el CECATI 9 y posteriormente enfocarse al cien por ciento en el boxeo profesional, con la ilusión de ser campeón mundial.

"Actualmente estudio una carrera técnica en el CECATI, pero para mí lo principal es el boxeo. Quiero prepararme bien, ir ganando experiencia y perseguir su sueño de ser campeón mundial", agregó.

Por su parte, el entrenador Rogelio Lugo se dijo satisfecho por el desempeño mostrado por su alumno, a quien consideró como un prometedor prospecto.

"Hizo un trabajo excelente, el rival estaba duro, pero salió adelante. El junto a Héctor Puente son las cartas fuertes del Deportivo Lugo y vamos a impulsarlos para que despeguen el próximo año", comentó el entrenador.