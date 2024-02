Inauguran Liga Astros "Jesús Armendáriz Rojas".

El Club Deportivo y Social Astros dio a conocer que esta temporada, su Liga de Beisbol llevará el nombre de "Jesús Armendáriz Rojas", como un digno reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva, por su apoyo y participación por muchos años en las ligas organizadas por Club Astros, la ceremonia inaugural será este domingo a las 10:00 horas en el Parque Diana Laura de colonia los Bosques.

Luego de arrancar el rol de juegos, este domingo después de la inauguración se realizan las series de la segunda jornada, Venados de colonia Buenos Aires vs Cerveceros de Frontera en el campo de la San Miguel, Nationals de Héctor Martínez vs Tigres del Oriente en el Campo Dos y Medio de AHMSA.

Mientras tanto los Padres de Familia Lució Esquivel vs Piratas de Familia Aguilera en el Estadio AHMSA, los Yankees de Familia Orozco Padilla vs Gallos de Alejo Peña en el campo Buenos Aires 6, en otro juego Generales de Familia Moreno Guerrero vs Rieleros de Javier Cruz en el Parque Diana Laura después de la inauguración y descansa el equipo Castaños de Marcos Sillas.

De antemano se invita a todos los aficionados al Rey de los deportes a la ceremonia oficial de apertura de este circuito domingo 18 de febrero a las diez de la mañana en Parque Diana Laura de colonia los Bosques. 11 escuadras participan en la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz Rojas 2024 edición número 71.