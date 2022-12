Informe de Roberto Clemente Piña Amaya

CIUDAD Frontera. - "Señor Ramiro" me dicen un par de caballeros, ahí en un lugarcito de esta ciudad de Frontera; usted no se dio cuenta del gran Slam, que disparó en su primer año de administración municipal Roberto Clemente Piña Amaya.

"Claro que me di cuenta, porque ahí estuve presente" desde el inicio de su administración, me dijo Roberto Piña, mira zurdo, de este abandonado lugarcito, voy a hacer una moderna unidad deportiva, que ahora se llama Raúl "Papo" Ríos, en honor de aquel legendario y excelente beisbolista de colonia Borja.

No me gusta esconderme, pero Mario Fuentes, me invitó a un local llamado el Jacalito Bar, ya que tres beisbolistas de antaño, cumplieron años y en ese lugar se realizó un convivió.

Ciudad Frontera, es un pintoresco poblado, lleno de grandes estrellas del beisbol de antaño, ya pensarán ustedes cuantos estuvieron presentes, pero ahí surgió la plática, del excelente trabajo administrativo, que está realizando el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya.

Y es que Roberto Clemente Piña, ha hecho suyas las prioridades de los frontereses, realizando las acciones necesarias, que prometió en su campaña, con el único fin de fortalecer, la unidad, tranquilidad y el bienestar de sus habitantes.

1 / 4 Un compromiso hecho realidad Unidad Deportiva Raúl "Papo" Ríos. 2 / 4 Así luce la flamante unidad deportiva de colonia Borja. 3 / 4 Todavía falta mucho por hacer, me dijo el alcalde Roberto Piña. 4 / 4 También en el 2023 tendrá su remodelación parques del Tanis, Rogelio, CEFARE y la Sierrita, todo será en orden. ❮❯

Ya cumplió con parte de beisbolistas, futbolistas, basquetbolistas, con la modernización de la Unidad Deportiva Raúl "Papo" Ríos, pero en su agenda también trae compactar y arreglar los campos deportivos del Tanis, el Rogelio Montemayor y claro arreglar las abandonadas instalaciones del CEFARE, que por años estuvieron empeñadas.

Ya lo dice en su Slogan "Frontera para Todos", porque es interesante, que todos los deportistas, unan esfuerzos apoyando a Roberto Clemente Piña Amaya, en sus proyectos, tantos deportivos, educación, seguridad pública, alumbrado, pavimento, para hacer de ciudad Frontera, una moderna ciudad.

Les platico, yo conocí a Roberto Clemente Piña Amaya, cuando administraba una empresa de un gran amigo y tremendo beisbolista Armando Villa, fue mi jefe allá por el 90´s, ya después realizamos más acercamiento, cuando al lado de un grande del micrófono Jorge Piña y Lacho Piña(sus hermanos) comenzó a narrar los juegos de beisbol de acereros.

En su primer informe de gobierno, Roberto Clemente, se llevó el aplauso de un ciento de deportistas que estuvieron presentes, ya que fue todo realidad, así es como seguirá trabajando el jefe de la comuna, tomando decisiones firmes, en estos momentos difíciles, pero claro, ¡hay que apoyarlo en todo!