“Ya no es suficiente”: Inglaterra deja de arrodillarse y exige acciones reales contra el racismo

La selección femenina de Inglaterra ha decidido dejar de arrodillarse antes de los partidos como símbolo de protesta contra el racismo, una acción que ha sido habitual en el futbol en los últimos años. El cambio se dio durante la semifinal de la Eurocopa Femenina 2025 frente a Italia, en respuesta a los repetidos ataques racistas sufridos por algunas de sus jugadoras, en especial Jess Carter.

Carter fue blanco de comentarios ofensivos en redes sociales durante el torneo, únicamente por el color de su piel. Ante esto, la Federación Inglesa de Futbol (FA) denunció los hechos ante la policía británica y confirmó que ya están en contacto con la plataforma responsable para identificar a los agresores.

“No es correcto que mientras representamos a nuestro país, algunas de nosotras seamos tratadas diferente simplemente por el color de nuestra piel”, expresó la selección inglesa en un comunicado en solidaridad con su compañera.

La entrenadora Sarina Wiegman explicó la decisión de no arrodillarse en la semifinal: “Arrodillarse no es suficiente. Llevamos tiempo haciéndolo. El impacto no es tan grande como pensábamos… Sentimos que tenemos que hacer algo más, algo diferente”.

Georgia Stanway, una de las figuras del equipo, reafirmó la postura: “(Arrodillarse) ya quedó atrás. Sigue sucediendo incluso cuando lo hacemos. Queremos que la gente hable, queremos dejar claro que lo que se está haciendo no es suficiente”.

La decisión de mantenerse de pie en lugar de arrodillarse busca visibilizar el hartazgo y la necesidad de pasar de los gestos simbólicos a las acciones concretas. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Piara Powar, directora del grupo antirracista FARE (Football Against Racism in Europe), criticó la decisión: “Es su derecho, pero no veo la conexión entre ambas situaciones. Arrodillarse sigue siendo un acto poderoso”.

A pesar de las diferencias, la reacción de Inglaterra ha generado consecuencias visibles. FARE exigió al organismo regulador británico Ofcom medidas más estrictas contra los discursos de odio y el racismo en redes sociales. “El abuso racial contra Jess Carter pone de manifiesto una vez más la toxicidad de algunos usuarios”, concluyó Powar.

El caso reabre el debate sobre la efectividad de las protestas simbólicas en el deporte y si es momento de exigir políticas más firmes que realmente combatan el racismo estructural.