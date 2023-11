Ingresaron a Julio César Chávez Jr a un centro psiquiátrico de Estados Unidos

El medio americano, TMZ Sports, dio a conocer que Julio César Chávez Jr, fue ingresado a un hospital psiquiátrico cuando su pareja, Frida Chávez, denunció ante las autoridades de Hollywood que este consumió una gran cantidad de pastillas, por lo que su seguridad corría peligro.

Este incidente tuvo lugar el pasado 24 de octubre en Hollywood.

El medio señala que las autoridades de Hollywood recibieron una llamada de Frida Chávez, afirmando que Julio César Chávez Jr, habría consumido una gran cantidad de medicamentos, por lo que se envió a un grupo de rescate fue al lugar para atender la emergencia.

Las autoridades determinaron que Chávez era un peligro para él y los demás, por lo que este fue ingresado a un centro psiquiátrico en California para evaluar su condición y determinar si este necesitaba ayuda médica.

Este incidente ha generado gran preocupación en la familia Chávez, especialmente en su padre, el legendario Julio César Chávez Sr. Durante su aparición en un podcast llamado "Bromendo con los Rivera," el ex campeón del mundo expresó su angustia por el bienestar de su hijo.