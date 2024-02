Inicia béisbol Club Astros 2024

Por causa de fuerza mayor, se suspende este día la ceremonia de inauguración de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza del Club Astros, para la semana que entra, pero inician primera jornada, como estaba señalada.

Son en forma oficial 11 niveladas escuadras, que estarán presentes hoy domingo 11 de febrero, cuando se pone en marcha el rol de juegos con la primera serie de la Liga de Béisbol categoría Primera Fuerza del Club Astros 2024 edición número 71.

Las series de la primera jornada este domingo a las 10:30 horas. Gallos de Alejo Peña vs Generales de familia Moreno Guerrero en el Parque Infantil, Cerveceros de Frontera de Alfonso Charles vs Castaños de Marcos Sillas en el Parque Chacho Favela.

Por su parte Piratas de familia Aguilera vs Nationals de Héctor Martínez en el Campo 3 de AHMSA, Tigres del Oriente de Jesús Armendáriz vs Venados de colonia Buenos Aires en el campo de Prisma Uno, Rieleros de Javier Cruz vs Padres de familia Lució Esquivel en el Estadio AHMSA y en esta primera serie descansa Yankees de familia Orozco Padilla.