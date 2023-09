Inicia torneo Fast pitch en softbol liga municipal

Piedras Negras, Coah.- Todo listo para que este martes 26 de Septiembre se de inicio a la liga de Fast Pitch, en la liga municipal de softbol.

Misma en donde anteriormente la liga era estudiantil ahora se abrió de manera libre para ir fomentando esta disciplina entre señoras, señoritas y niñas que les guste este deporte para poder dar competencia a otros niveles fomentando el deporte en ellas.

Por lo que a partir de esta semana tendremos actividad en esta nueva edición y categoría del torneo donde se tendrán cuatro partidos entre estos Black Panthers vs Yankees y Warriors vs Astros en la macro plaza a partir de las 19:00 horas y en la cancha unidad deportiva SVG los duelos entre UPPN vs Utnc y Bad Girls vs Twins.