Inician Play Off en la "Jesús Moreno Borrego"

Con los últimos resultados del pasado domingo quedó listo y definido el cuadro de los ocho equipos calificados a play off de la temporada 2021 de la Liga de Béisbol Jesús Moreno Borrego, que se inician este domingo 24 de octubre con series de 3 juegos a ganar dos.

Los ocho equipos calificados a la postemporada son los Generales de la familia Moreno Borrego, Yankees de la familia Orozco Padilla, Mets de Luis Esquivel, Leones de la Manda García, Cachorros de Daniel Coronado, Zatomar de Javier Cruz, Charros de Gabino Vázquez y los Tigres de colonia Independencia.

Inician las confrontaciones este domingo en cuatro diferentes frentes con dobles juegos de 7 entradas a partir de las 10:30 horas y en caso de división se jugará el decisivo el siguiente domingo, Generales vs Tigres en el parque Diana Laura de colonia los Bosques, Yankees vs Charros en el Juan Esquivel de colonia Buenos Aires, Mets vs Zatomar en campo por definir y Leones vs Cachorros en el campo la Jungla.

METS Y YANKEES CIERRAN TEMPORADA CON DIVISIONES DE HONORES

Culminó al rol normal de juego en Liga de Primera Fuerza "Jesús Moreno Borrego" con división de triunfos de Mets ante los Yankees, la primera victoria fue para los pupilos de Luis Esquivel 2 carreras a 1 y el segundo para Yankees con final de 9 carreras a 4.

ANGEL MONTEMAYOR GANÓ DUELO A ALEX ARCE

Doblete de Abraham Alfaro y otro batazo similar de Eruviel Ramos, lo envío al pentágono en el octavo episodio, para marcar la carrera dos, que le dio la victoria a los Mets ante Yankees con final cardíaco de 2 carreras a 1.

El lanzador que se adjudicó la victoria fue Ángel Montemayor, siendo el derrotado Alex Arce, los Mets registran la primera carrera con cuadrangular de Jonás Rivera en la quinta entrada. Por Yankees la carrera la registró en el primer episodio Raúl Rodríguez.

DIEGO CASTAÑEDA GANÓ EL SEGUNDO POR YANKEES

En el segundo encuentro Yankees cobra venganza y derrotó a Mets con pizarra de 9 carreras a 4, victoria para Diego Castañeda, siendo el derrotado Alfredo Martínez.

Los Yankees anotan tres carreras en la cuarta ronda y 4 en la sexta, al pegar cuadrangulares Ramón Rodríguez con dos a bordo, otro de René Marrero, Diego Barajas y Raúl Rodríguez.