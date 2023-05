Isaac Paredes pone nombre de México en alto en Grandes Ligas

Isaac Paredes, pelotero mexicano de 24 años, y los Rays de Tampa Bay mantienen un paso avasallante en Grandes Ligas, donde los de la Bahía dominan su División, la Liga Americana y hasta la tabla general de todos los equipos en las Grandes Ligas. El mexicano ha contribuido con un total de 8 jonrones.

De los 56 encuentros en los que Tampa Bay saltó al diamante, el nacido en Hermosillo, Sonora estuvo en 49 de ellos, consiguiendo una marca de 8 cuadrangulares (apenas por debajo de los mexicanos Randy Arozarena con 11 y Rowdy Tellez que impactó para 12).

Isaac Paredes estuvo cerca de hacer historia para los mexicanos en Grandes Ligas, ya que únicamente le faltó un triple -en el partido del domingo 28 de mayo ante Dodgers- para convertirse en el primer pelotero tricolor en 'batear el ciclo'.

El sonorense, que antes de debutar como profesional estuvo a punto de abandonar el béisbol, impulsó 37 de las carreras de los Rays de Tampa Bay y en diversos encuentros de la actual temporada, ha hecho tronar el madero para dar el triunfo a su novena.

De igual manera, y luego de haber hecho historia con la Selección Mexicana en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, donde el conjunto Tricolor llegó hasta las Semifinales -y acarició la gran final- Isaac Paredes aseguró que todo el esfuerzo realizado ha rendido sus frutos:

Se siente bonito después de tanto sacrificio, uno dice ´wow, valió la pena todo´ y se va a los tiempos de atrás y se pregunta por qué lo quería hacer (retirarse antes de tiempo), estamos viviendo la mejor etapa en el mejor beisbol del mundo y uno se pone a pensar y eran cosas muy inmaduras y no me arrepiento de no haber dejado el béisbol".

El futuro inmediato para el toletero mexicano se enfocará en buscar la remontada en la serie ante los Cachorros de Chicago, quienes se impusieron a Rays con carrera en solitario timbrada por Seiya Suzuki.