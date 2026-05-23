Javier Aguirre define primeras bajas en la Selección Mexicana rumbo al Mundial

Ciudad de México.- El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, confirmó las primeras bajas del equipo nacional tras el triunfo de 2-0 ante Ghana, como parte del proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

El estratega informó que seis futbolistas que participaron como sparrings en la concentración realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) dejarán al combinado nacional este sábado. Los jugadores que ya no continuarán son Óscar García, Denzell García, Luis Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres.

Aguirre agradeció el esfuerzo y compromiso de los jóvenes convocados, quienes participaron en los entrenamientos mientras el resto de los seleccionados terminaban actividad con sus clubes.

Bajas en la Selección Mexicana

El plantel mexicano continúa tomando forma de cara a su debut mundialista programado para el 11 de julio frente a Sudáfrica en el Estadio Banorte. En días recientes comenzaron a integrarse futbolistas con experiencia internacional como Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, César Montes, Mateo Chávez, Jorge Sánchez y Guillermo Ochoa.

El técnico nacional también adelantó que próximamente se sumarán Johan Vázquez, Raúl Jiménez y Santiago Giménez, mientras el cuerpo técnico continúa evaluando los últimos lugares disponibles para la lista definitiva de 26 jugadores, la cual será presentada el próximo 1 de junio.

Preparación rumbo al Mundial

Además, el "Vasco" reconoció que aún existen dudas en la conformación final del equipo y admitió que el proceso de selección suele ser una de las etapas más complicadas tanto para jugadores como para entrenadores.

México disputará un partido amistoso ante Australia el próximo 30 de mayo y posteriormente enfrentará a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, en lo que será su despedida oficial antes del Mundial.