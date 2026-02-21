Javier Aguirre abre la puerta a Fidalgo y descarta conflicto con Quiñones

A cuatro meses del arranque del Mundial 2026, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, reiteró su postura a favor de considerar a futbolistas naturalizados para vestir la camiseta del Tricolor. En ese contexto, confirmó que Álvaro Fidalgo, actualmente en el Real Betis, forma parte de los planes del combinado nacional y será convocado próximamente.

Aunque el mediocampista aún no ha sido citado, el estratega dejó claro que lo tiene contemplado. "No lo he tenido, pero lo tengo que traer", expresó, dejando abierta la posibilidad de verlo en los siguientes llamados ahora que cumple con los requisitos para representar a México.

Futbolistas naturalizados en la Selección Mexicana

Aguirre recordó que no sería la primera vez que integra a jugadores nacidos fuera del país en una Copa del Mundo. En Mundial Japón-Corea 2002 convocó a Gabriel Caballero y en Mundial Sudáfrica 2010 llevó a Guillermo Franco. Sobre Fidalgo, destacó su calidad y cuestionó por qué no podría ser considerado si cuenta con la nacionalidad mexicana.

De cara a su tercera experiencia mundialista como entrenador del Tri, el ´Vasco´ mencionó a otros elementos que también siguen bajo observación, como Germán Berterame, Julián Quiñones y Obed Vargas, este último nacido en Alaska. Asimismo, subrayó que en el futbol mexicano existen varios casos de jugadores nacidos en Estados Unidos que son elegibles para representar a México.

Situación de Julián Quiñones

En otro tema, Aguirre rechazó cualquier problema personal con Julián Quiñones, quien no ha aparecido en las convocatorias recientes. Aseguró que incluso se comunicaba con su entonces entrenador, Míchel, para conocer su situación deportiva.

El estratega también reveló que algunos futbolistas han declinado sus llamados a la Selección Mexicana mientras definen su futuro internacional. Sin dar nombres, señaló que tres jugadores le han comunicado su negativa.

Finalmente, Aguirre adelantó que tiene prácticamente definida la alineación titular para el debut mundialista frente a Sudáfrica. Según explicó, nueve de los once puestos ya están decididos y solo haría modificaciones en caso de circunstancias extraordinarias. No obstante, admitió que siempre puede surgir algún jugador en gran momento que cambie el panorama.