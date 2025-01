Javier Aguirre revive la pelea que tuvo con 'Chino' Huerta

Antes de que la Selección Mexicana encare su primer partido en 2025, Javier Aguirre revivió la pelea que tuvo con César ´Chino´ Huerta cuando dirigia a Rayados de Monterrey, futbolista que no era de su agrado.

Ahora, como uno de los futbolistas importantes en el ataque de la Selección Mexicana, Javier Aguirre confesó lo que pensaba sobre César ´Chino´ Huerta cuando el entrenador se encontraba dirigiendo en España:

No lo quería, ya lo sabe el ´Chino´, no me gustaba. Lo veía desde España y decía ese p*nche jugador qué, si no tuviera pelo...", compartió durante entrevista con David Faitelson.

En cuando Javier Aguirre arribó a México para dirigir a Rayados de Monterrey, el conjunto de la Sultana del Norte se enfrentó a Pumas en un partido amistoso disputado en Estados Unidos, donde el futbolista y el entrenador se hicieron de palabras en pleno compromiso.

Pese a los ´dimes y diretes´, Javier Aguirre confesó que tomó con gracia las respuestas del entonces jugador de Pumas:

Con el ´Chino´, yo con Monterrey, fuimos a un partido en Houston y en una entrada así le digo ´ya cállate payaso´ y le digo chinga tu madre´, y me contestó ´la tuya´, entonces me gustó mucho".

La siguiente ocasión en la que podrían encontrarse Javier Aguirre y César ´Chino´ Huerta es durante la Fecha FIFA de marzo, donde el Tri viajará a Estados Unidos para enfrentarse a Canadá en las Semifinales del Final Four.