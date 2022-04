Javier Hernández admite estar listo para la Selección

México ya cuenta con su lugar asegurado para la disputa del Mundial de Qatar 2022. En medio de la polémica por la conformación del plantel que viajará al país asiático para disputar la Copa, Gerardo Martino no dio esperanzas de volver a ver a Javier Hernández en el combinado nacional. A pesar de ello, el canterano de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara se dijo listo para acudir a un posible llamado del estratega argentino.

En vísperas de enfrentar el encuentro contra Chicago Fire, y luego de haber superado al LAFC en la MLS, Hernández volvió a hablar ante los medios de comunicación. Durante una conferencia de prensa, fue cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a no ser considerado por el Tata Martino. Si bien no ahondó en detalles, expresó su deseo por volver a la Selección.

"Como todo jugador elegible trataré de hacerlo de la mejor manera posible en mi club, en mi institución, como siempre me lo enseñaron mi padre y mi abuelo. Así que voy a seguir haciéndolo de la mejor manera. Voy a seguir trabajando. Mi cabeza está cien por ciento en este proyecto. Obviamente si llega algún llamado, bienvenido sea. Si yo no quiero estar en la selección ya me hubiera retirado", declaró.

La actualidad de Hernández con el cuadro del Galaxy cuenta con buenas impresiones. Después de haber disputado seis encuentros de la temporada 2022 en la MLS se ubica como uno de los dos máximos goleadores de la justa con cinco dianas, privilegio que comparte con Brandon Vázquez y Jesús Ferreira. Además, es autor de más de la mitad de las nueve anotaciones que registra el equipo de Los Ángeles en su favor.

Por otro lado, su paso con la Selección Mexicana ha sido marcado con tintes históricos. Desde su primera aparición hasta la convocatoria de septiembre de 2019, Javier Hernández se convirtió en el máximo anotador en la historia del combinado con 52 tantos. La estadística lo llevó a superar a figuras históricas como Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco. De igual forma, su olfato le abrió paso en los mejores clubes de Europa.

Al respecto, durante una entrevista con el medio TUDN, Martino declaró no poner en duda el historial futbolístico y la calidad que Hernández llegó a demostrar en equipos como el Real Madrid, Manchester United y Sevilla. Sin embargo, aseguró que prefiere llamar a otros nuevos personajes que aparecen en el radar.

"Hay una cuestión futbolística que es indiscutible, yo no plantearía esta discusión desde el lado futbolístico, es el único escenario donde la carrera de Javier no tiene discusión, es un jugador que ha jugado en Manchester United y Madrid. Lo cierto es que van apareciendo otros nombres, que a lo mejor no nos ponemos de acuerdo y que hacen que el entrenador, por ese motivo, en los últimos dos años no lo haya convocado", aseguró.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa donde se anunció a los rivales que enfrentará México en su preparación rumbo a Qatar 2022, Martino expresó que podrían existir motivos extradeportivos en la ausencia de Chicharito, aunque "quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios de comunicación. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro de la Selección Nacional", declaró.

En tanto, México enfrentará una serie de encuentros amistosos contra Guatemala, Nigeria, Uruguay, Ecuador y Paraguay, así como un par más correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf contra Surinam y Jamaica. El Tata confirmó que, gracias a la agenda, las convocatorias de jugadores serán más amplias, por lo que será posible ver a nuevos talentos y, probablemente, el regreso de Javier Hernández.

Con información de INFOBAE