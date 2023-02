Javier Hernández descarta regresar al Chivas para retirarse

En vísperas del arranque de la temporada 2023 de la Major League Soccer (MLS), Javier Hernández habló sobre su continuidad con el cuadro de Los Ángeles Galaxy. En una transmisión en vivo para sus seguidores de Instagram, el canterano de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara dio detalles en torno a su futuro. No obstante, en sus declaraciones no figuró su regreso al futbol mexicano.

Durante la emisión en su cuenta identificada con el nombre de @ch14_, el futbolista fue cuestionado acerca de un posible retorno al futbol europeo. En ese momento, reveló que le resta un año de contrato con el equipo de la ciudad de Los Ángeles, así como sus expectativas con la institución aunque no cuenta con una propuesta formal para prolongar su estancia.

"Yo tengo nada más este año de contrato con el LA Galaxy. Me encantaría quedarme aquí por más tiempo, me fascinaría, pero ya saben que a veces el futbol y las situaciones no dependen de uno, pero el plan es quedarme aquí en Los Ángeles con el LA Galaxy y extender aquí mi carrera con el mejor equipo y la mejor organización de la MLS", expresó.

En ese sentido, Hernández haría el esfuerzo prioritario de permanecer en la institución a la que dijo amar. En caso contrario, es decir, que no llegue a un acuerdo con el equipo de la MLS, afirmó que "la vida sigue", aunque no expresó cuál sería la institución o liga a la que le gustaría incorporarse.

El posible retorno de Chicharito al equipo que lo formó y lo llevó a debutar en el ámbito profesional del balompié no ha quedado descartado para su futuro. Sin embargo, la posibilidad de volver a defender los colores de la camiseta del rebaño sagrado no se encuentran en el panorama próximo del personaje que se ha consolidado como máximo anotador en la historia de la selección mexicana.

INFOBAE