Joao Cancelo muestra sus heridas luego de sufrir un asalto en su casa

RT.- Joao Cancelo, defensa del Manchester City, sufrió cortadas y golpes alrededor del ojo derecho luego de que cuatro sujetos ingresaran a robar a su casa este jueves.

"Desafortunadamente, hoy me asaltaron cuatro cobardes que me hirieron y trataron de hacerle daño a mi familia", reveló el futbolista portugués a través de una historia en su cuenta de Instagram. "Esto es lo que pasa cuando opones resistencia. Lograron llevarse todas mis joyas y me dejaron la cara en este estado", escribió.

"No sé cómo hay gente con tanta maldad", agregó. "Lo más importante para mí es mi familia y, por fortuna, está bien. Y yo, después de superar muchos obstáculos en mi vida, superaré uno más, firme y fuerte, como siempre", concluyó.

"Estamos conmocionados e indignados por el hecho de que Joao Cancelo y su familia hayan sido víctimas de un robo en su casa esta noche, durante el cual Joao fue agredido también", declaró el club de la Premier League inglesa en un comunicado, señalando que el jugador "está ayudando a la Policía con las investigaciones de este asunto tan serio".