¡Traición en el nido! ´Cabecita´ Rodríguez cerca de fichar con Pumas.

Jonathan ´Cabecita´ Rodríguez, reconocido por su destacada trayectoria en la Liga MX con equipos como Santos Laguna, Cruz Azul y Club América, podría estar cerca de regresar al fútbol mexicano. Según reportes recientes, Pumas de la UNAM, bajo la dirección de Efraín Juárez, estaría interesado en incorporar al delantero uruguayo para el Torneo Apertura 2025.

Rodríguez, quien actualmente milita en el Portland Timbers de la MLS, ha sido una figura destacada en el ataque del equipo estadounidense. Sin embargo, su posible retorno a la Liga MX no incluiría a sus antiguos clubes, ya que tanto América como Cruz Azul no han mostrado interés en repatriarlo. De hecho, se menciona que en América no agradó la forma en que el jugador salió del club, cerrándole las puertas a un posible regreso.

El valor actual de mercado de Jonathan Rodríguez, según el sitio especializado Transfermarkt, es de 2.5 millones de euros, cifra que podría facilitar su transferencia a Pumas.