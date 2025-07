Jonathan Wheatley elogia a Checo Pérez por su personalidad

CIUDAD DE MÉXICO 11-Jul-2025.- Cadillac aún analiza qué pilotos deberían integrar su alineación para 2026, pero, mientras se decide, hay varias razones por las que deberían contemplar a Sergio Pérez.

Jonathan Wheatley, ex director deportivo de Red Bull, sabe que el mexicano sería una pieza fundamental para el equipo estadounidense no solo por su experiencia, sino por lo que ofrece como persona en el garaje.

"En primer lugar, realmente disfruté trabajando con Checo. Tiene una gran personalidad, una gran actitud hacia la vida, punto. No tengo ninguna duda sobre su ritmo y su velocidad. Ha sido natural desde el principio.

"Él hizo algunos impulsos tremendos en mi antiguo equipo y no creo que sea una gran barrera que haya tenido un poco de tiempo libre entre conducir un coche de Fórmula 1 porque cuando sabes cómo hacerlo, sabes cómo hacerlo", comentó el ingeniero mecánico, quien ahora está en Sauber.

Checo, con su talento siempre dio ese extra en equipos poco competitivos como Sauber, de 2011 a 2012, Force India / Racing Point, de 2014 a 2020, e intentó ayudar en la evolución de equipos punteros como McLaren, en 2013, y Red Bull, de 2021 a 2024.

"Pasé mucho tiempo con él desde el principio porque quería conocerlo y quería que se adaptara al equipo. Lo que realmente me gustó fue que me empujó en mi papel deportivo, me empujó muy, muy fuerte.

"Me hizo cuestionar si estaba poniendo todo lo posible, no es que estuviera criticando, sino que te desafiaría de una manera positiva y lo disfruté", concluyó Wheatley.