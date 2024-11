Juan Carlos Osorio admite que puede ser un dolor de cabeza

La amarga racha de Xolos sin una Liguilla terminó y, para Juan Carlos Osorio, el equipo merece un debido descanso tras remontar ante Puebla y asegurar el Play-in en casa ante América, sobre todo porque entiende que su forma de entrenar puede ser agotadora y, en algunos casos un verdadero dolor de cabeza para algunos de sus jugadores.

Yo creo que merecen un descanso porque reconozco que soy un dolor de cabeza para muchos, por no decir otra expresión, pero al final esto es deporte profesional y tiene que ser así. Los noto contentos, ilusionados con que podemos clasificar y podemos hacer una buena Liguilla y me parece muy bien", mencionó en conferencia de prensa.

Respecto a enfrentarse de nuevo contra el América de André Jardine, con quien tuvo una serie de dimes diretes en la Jornada 13, el colombiano aseguró que eso quedó en el terreno de juego, pero enfatizó que nunca permitirá que los denominados equipos grandes quieran abusar de su jerarquía.

Rencillas cero, eso queda dentro del juego y lo expliqué claramente en la rueda de prensa anterior, lo que no me gusta es cuando hay un privilegio por los clubes grandes que tratan de aprovechar ese rótulo que tienen de clubes grandes para tratar de influenciar sobre los que toman las decisiones en la cancha. Rencillas no tengo con absolutamente nadie. Se viene un partido extraordinario contra tal vez el club más grande, o uno de los dos más grandes o tres más grandes, es una oportunidad espectacular para Xolos de competir de igual a igual", concluyó.