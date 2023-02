Julián Araujo será el nuevo jugador del Barcelona

Después de días de misterio, se confirmó que el jugador mexicoamericano, Julián Araujo, fue fichado por el FC Barcelona, hasta el próximo Junio del 2026, dejando atrás al LA Galaxy.

Fue el periodista deportivo, Fabrizio Romano, quien señalo que el jugador viajará a España para poder terminar el acuerdo con el Barcelona.

"El lateral derecho mexicano viajará mañana a Barcelona, acuerdo finalmente cerrado después de la locura de Deadline Day. Araujo firmará un contrato hasta junio de 2026, acuerdo pactado con LA Galaxy. Está hecho", escribió en su cuenta de Twitter.

Julián Araujo to Barcelona, here we go! Mexican right back will travel tomorrow to Barcelona — deal finally done after crazy Deadline Day saga. #FCB



Araujo will sign a contract until June 2026, deal agreed with LA Galaxy for bit less than €4m total package.

Fue desde diciembre, cuando Barcelona intento fichar al jugador de la selección mexicana, pero por erros del sistema de transferencias no se pudo concretar, pero el líder del club, Joan Laporta, señalo que el latino estaba en la mira del club.

"Es un futbolista seguido por nosotros desde hace tiempo, interesante. Las circunstancias que ocurrieron el día 31 son variopintas en cuanto a la inscripción. Bajo nuestro punto de vista hubo un fallo en el sistema CMS de FIFA, colgando un documento lo rechazó por peso. En teoría no debería ser así, fue en hora. En cualquier caso, es un futbolista que venía para el segundo equipo, cosa por la que también hubo una confusión porque pensaban que venía para el primer equipo", dijo.

Cabe mencionar que Araujo tiene cierta conexión con los "Blaugranas", pues previo a ser fichado por los "Galácticos", fue formado en una de las academias del Barcelona en el país norteamericano