Julián Quiñones llega al Al-Qadsiah y así se despidió de América

Tras la confirmación de la salida de Julián Quiñones del América y su incorporación al conjunto del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, el delantero mandó un mensaje por medio de redes sociales, donde agradeció el apoyo con la afición americanista, reconociendo su paso por el 'club más grande de México'.

Hola. Americanistas desde el día 1 que pisé esta institución sabía a qué venía y lo cumplí y también sé que el paso de nosotros los jugadores por el club más grande de México puede ser muy corto y puede ser muy largo. Y como puede ser excelente también puede ser malo. Mi paso fue muy corto y en mi punto de vista fue excelente donde deje huellas que nunca se podrán borrar. Muchas gracias por todos los momentos buenos y sobre todo malos", escribió.

Quiñones también aceptó que no fue fácil estar en el América, pero que hasta el último de los días el plantel tuvo unidad para lograr los objetivos. Julián viajará a Arabia Saudita para reportar con el Al-Qadsiah, después de su participación con la Selección Mexicana en la Copa América 2024.

Gracias a todas las personas que me apoyaron sin importar el momento y a las que no también, porque me impulsaban mucho más a seguir trabajando más fuerte. A mis compañeros muchas gracias por esa linda familia que construimos día a día. Porque no es fácil estar en el equipo más grande de México y con grandes jugadores y mantener un vestidor tan unido, mis respeto y admiración a todos. Gracias. Americanistas", finalizó.