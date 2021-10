Julio César Chávez Jr. reta de nueva cuenta a Jake Paul, famoso youtuber con el cual ha protagonizado intercambio de mensajes en el pasado.

Luego de su pronunciada ausencia en redes sociales, Julio César Chávez Jr. volvió a la carga al retar a Jake Paul, quien lleva cuatro combates de box en su "carrera".

Incluso, el Hijo de la Leyenda aseguró que el youtuber no lo podría vencer ni aunque él usara tacones durante la pelea.

Además, Chávez Jr. remató a Jake Paul al mencionar que no le interesa pelear con alguien que ni siquiera sabe de box, además sugirió que el estadounidense le tiene miedo .

"El miedo no anda en burro. Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear, Jake Paul, me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones. No me interesa pelear con alguien que no sabe de box" JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. ¿Julio César Chávez Jr. peleará contra Jake Paul? Después de que volviera a redes sociales tras estar en rehabilitación, Julio César Chávez Jr. dijo que quería pelear antes de que terminara el 2021 o empezando el 2022. Aunque luce complicado que Julio César Chávez Jr. enfrente a Jake Paul, máxime porque el mismo youtuber ha descartado una pelea

, ambos personajes están ávidos de chocar contra boxeadores mediáticos.

Incluso, Logan Paul, hermano de Jake Paul, enfrentó recientemente a Floyd Maywheather.

En tanto que Jake Paul también quiso pelear ante Floyd Maywheather y hasta con el Canelo Álvarez; no obstante, a dicho boxeador mexicano no le gustan esta clase de shows.

Cabe señalar que la última vez que Julio César Chávez Jr. se subió a un ring fue en junio pasado, cuando se midió al veterano Anderson Silva , otrora peleador de artes marciales mixtas.

Pese a que en el papel llevaba ventaja, Chávez Jr. perdió ante Anderson Silva. Es más, su legendario padre, Julio César Chávez, le pidió que se retirara

Julio César Chávez Jr. volvió a caer en las drogas

Hace un mes, Julio César Chávez dio a conocer que sus hijos Julio César y Omar había recaído en las drogas, por ende, se encontraban en rehabilitación.

Sin duda alguna la pelea más difícil para Julio César Chávez Jr. ha sido contra las drogas, pues, por ejemplo, en 2013 fue suspendido debido a que consumió marihuana previo a una pelea.