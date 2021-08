Juventus confirma salida de CR7; Se rumora regreso al "United"

El final del mercado de pases en Europa será electrizante. A falta de pocos días para el cierre (en las principales ligas finaliza el 31 de agosto) Cristiano Ronaldo es una de las principales atracciones. El portugués tomó la decisión de marcharse de Juventus y todo hace indicar que su carrera continuaría en la Premier League. Pese a los rumores sobre el Manchester City, fue el United el que aceleró a fondo en las últimas horas y sería el club que estaría más cerca de contratarlo.

El goleador se hizo presente esta mañana en el Centro Deportivo Cortinassa (el complejo de la Vecchia Signora) para despedirse de sus compañeros y no realizó la práctica bajo las órdenes del director técnico Massimiliano Allegri. Tras aproximadamente 40 minutos el luso se marchó del establecimiento sin hacer declaraciones. La prensa italiana sostiene que en el día de ayer ya había retirado sus pertenencias del vestuario.

"Hablando con él ayer me dijo que no tiene intención de quedarse. Hoy no ha entrenado y por eso no está convocado para mañana. No estoy decepcionado, ha hecho su elección. Ha dado su aporte en estos tres años y ahora la vida sigue, como de costumbre. Sivori, Platini, Del Piero y Buffon han pasado por la Juve, grandes campeones, pero la Juventus se mantiene y eso es lo más importante", expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Ante este escenario el portugués no formará parte de la nómina de futbolistas que enfrentarán mañana, desde las 15.45 (hora de Argentina) al Empoli. Los de Turín iniciaron su camino con una igualdad 2 a 2 ante Udinese en Friuli (el ex Real Madrid y Manchester United fue suplente e ingresó en el complemento).

La Juve, consciente de la importancia de Cristiano Ronaldo dentro del equipo (en la pasada temporada marcó 36 goles -fue el máximo goleador del Calcio, con 29 conquistas- y brindó 4 asistencias en 44 presentaciones), comenzó a estudiar el mercado de pases para encontrar a un reemplazante.