Kenzy Flyer, una futura estrella

La lucha libre no es un deporte como cualquiera, es una disciplina que se convierte en un estilo de vida, tal es el caso de Kenzy Flyer joven esteta que inició su carrera hace 6 años y adoptó el mundo del pancracio como su vida propia, hoy a sus 17 años el enmascarado sigue creciendo dentro de los encordados.

Inició como luchador amateur, como profesional está cumpliendo alrededor de dos años, desde pequeño Kenzy Flayer fue aficionado a la lucha libre, en especial siempre admiró a Rey Misterio quien es su modelo a seguir.

El amor por la lucha libre

Me interesó este deporte cuando me di cuenta que a espaldas de mi casa había una arena de lucha libre, donde se hacían funciones todos los viernes, comencé a asistir y ver a todos los luchadores de Monclova, fue así como me llegó el interés y amor por este deporte.

Sus maestros

Mis primeros maestros fueron Centinel y Látigo de Acero Junior, con quien sigo entrenando y me estoy puliendo gracias a todas sus enseñanzas es Orfeo Negro con quien tuve la oportunidad de enfrentarme en un combate estelar y me dio unos buenos golpes, los aprendizajes que he tenido con el me han hecho dar pasos firmes sin regresar atrás.

Su primer lucha estrella en la Tigre Padilla

Fue algo muy impresionante por el poco avance que llevamos, pero me da gusto el que vean algo en mí para que me den la oportunidad de pelear en la estelar, ahora no quiero bajar de ritmo porque me gusta estar mucho en este lugar.

Por esta primer lucha estrella me siento vivo, es una adrenalina que hace que uno sienta muy bonito, fue un combate intenso, nunca creí que fuera capaz de recibir unos golpes tan duros de luchadores que yo miraba de niño, esto me motiva a seguir adelante.

Sueña con ser un independiente

El día de mañana me gustaría estar en el circuito independiente, siendo un luchador de nombre con cualidades para que lo contraten en diferentes arenas, un ejemplo de ellos sería The Tiger.

La creación de su personaje

Este nombre yo lo adopté de un conjunto de palabras que a mi ver suena muy aceptable, la caracterización de mi máscara la enfoque en lo oriental por eso el símbolo en mi máscara y mi personaje lo quiero enfocar en lo oriental.

“Finalmente a todos los que quieran dedicarse a ser luchadores, les puedo decir que no se despeguen de entrenar fuerte, yo alguna vez tuve el sueño y lo estoy realizando, tengo mucha emoción, sean firmes y a todas las personas que me han seguido desde que empecé muchas gracias les mando un fuerte abrazo”, finalizó.