Kyler Murray, descartado: doloroso adiós

El quarterback Kyler Murray se perderá el resto de la temporada debido a la torcedura del ligamento cruzado, de acuerdo con lo que informó ayer el entrenador Kliff Kingsbury.

Murray sufrió la lesión durante el partido del lunes por la noche que los Cardenales perdieron 27-13 ante los Patriotas. Apenas era la tercera jugada del encuentro cuando en un acarreo sufrió la lesión.

Abandonó el partido en medio del dolor y no estuvo en condiciones de volver. Ayer se confirmó la gravedad de la dolencia que amerita que no vuelva a jugar en varios meses.

Eso fue muy desafortunado y muy difícil de presenciar", comentó Kingsbury. "Y luego de charlar anoche, sé que la ha estado pasando muy mal".

Kingsbury dijo que los Cardenales no cuentan con una estimación de tiempo que no contarán con su estelar quarterback; el equipo no ha discutido sobre el proceso de rehabilitación de su joven estrella, periodo que se puede extender muchos meses antes de poder volver a lanzar el ovoide o correr con él.

El receptor Cole Beasley dejó su condición de jugador retirado para unirse a su exequipo los Bills con un contrato para la escuadra de prácticas.

Beasley, quien tiene 33 años, pasó un par de semanas con la escuadra de prácticas de los Bucaneros antes de decidir retirarse como profesional en octubre. Estuvo activo con Tampa Bay un par de partidos con cuatro recepciones para apenas 17 yardas. Al anunciar su retiro, su agente informó que ponía fin a su trayectoria luego de 11 campañas para estar más tiempo con su familia. En noviembre respondió a través de un mensaje de Twitter que se iba porque los Bucaneros lo usarían muy poco y pidió ser cambiado, pero a final de cuentas optó por mejor retirarse hasta ayer.