Kylian Mbappé explica porque se queda en el PSG

Después de que se dio a conocer que el astro francés, Kylian Mbappé, rechazó la propuesta del Real Madrid, este dio a conocer en una rueda de prensa las razones del porqué decidió quedarse en el equipo de París.

El delantero francés contestó en una rueda de prensa junto al dueño del equipo Al Khelaifi, las preguntas de los periodistas que esperaban una respuesta a su negativa a Madrid.

"Fue una decisión difícil de tomar para mí. Yo sabía que tenía que hablar de esto, pero tenía que tomarme mi tiempo para ello. Aún así, sabía que la presión no estaba sobre mí y yo lo que he hecho es refugiarme en mi fútbol".

"Me voy a limitar al fútbol, al juego, no tengo otras funciones. Todo el mundo sabe que quería irme antes porque era la mejor decisión en todo momento, pero ahora el contexto era diferente. No quería irme así de mi país, mi historia aquí no ha terminado, quiero ganar más cosas aquí", aseguró.

Mbappé señaló que la decisión ya abría sido tomada antes de que se corrieran los rumores, asimismo, el delantero campeón del mundo, aseguró agradecer a Florentino Pérez el interés en su persona.

El dueño del equipo aseguró que la decisión de Mbappé, fue meramente deportivo y no económica. La prensa europea señaló que el PSG le habría ofrecido un total de 300 millones de Euros solo por la compra, y un pago de 100 millones de Euros por temporada.