La caída de un campeón Moisés "Taz" Calleros

MONCLOVA. – Una de las peleas más importantes en la carrera del Monclovense Moisés "Taz" Calleros se llevaría a cabo el fin de semana pasado, con grandes expectativas el pugilista llegaba para pelear por el titulo mundial, para los lectores de Periódico La Voz compartió su experiencia que no tuvo el resultado que esperaba.

Su sentir.

La verdad desde que partimos me sentía muy preparado para el combate, a pesar de que nos movieron la sede estaba muy motivado, la verdad es que el cambio de horario si me afecto mucho, no pude adaptarme a la situación, nos cambiaron la sede y la verdad si hubiera sido en San Antonio la cosa seria distinta, puesto que el horario no afectaba y sobre todo tendría un gran respaldo por todos los paisanoEl momento de la pelea.

Durante el combate me sentía fuerte, todo iba muy bien, nuestra estrategia estaba funcionando atacando con los ganchos al hígado, cada vez que pasaba el tiempo notaba que le estaban doliendo al inglés.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5 ❮❯

Lo que sigue.

Ahora vamos por un descanso, tomar tiempo con mi familia y posteriormente regresar a los entrenamientos para seguir en forma, aun hay Taz Calleros para rato y voy a regresar fuerte, aun en este año quedan más peleas por realizar.

Tras haber concluido la pelea, el pugilista Monclovense dejo un mensaje en las redes sociales para todos los aficionados.

"Me siento triste, siento que les fallé a todos los que esperaban una victoria y salí a buscarla pero me encontré con la derrota y sabía que era el riesgo. Salí a imponer mis manos y lo estaba logrando, él salió fuerte pero ya empezaba a sentir mi golpeo y caminaba hacía atrás. Cometí el error de bajar mi mano y me agarró y se acabó la pelea aunque sentía que podía continuar. Ahora estoy confundido, necesito analizar mis errores, creo que estoy compitiendo en una división donde doy ventajas, la gente de Matchroom le dijo a mi representante que les gustó como estaba peleando y preguntaron que me había pasado pues todos los jueces me tenían arriba en las tarjetas, pero así es esto.

La pelea estaba programada para este fin de semana en San Antonio y nos la adelantaron una semana y cambiaron todo el plan de trabajo, pero no pondré pretextos ni excusas.

Toda mi vida y carrera en el boxeo ha sido una lucha constante. Por ahora necesito descansar con mi familia y pensar las cosas. Le doy todo el crédito a Yafai que estuvo fuerte y para todos ustedes no tengo más que palabras de agradecimiento por su apoyo y muestras de cariño".