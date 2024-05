La defensa del 'Tiba'

GUADALAJARA, Jalisco 09-May-2024 .-El éxito del que hoy goza Gilberto "Tiba" Sepúlveda tiene un motor en su madre Alba López.

Desde que Sepúlveda, dejó su hogar a los 14 años en Guasave, Sinaloa para vivir en la casa club del Rebaño, Alba fue la fortaleza para no abandonar su sueño.

Al inicio del Clausura 2024, en la Fecha 4 ante Toluca, un golpe en el rostro obligó al defensa a salir del campo. Atendido por los médicos, pedía que le llamaran a su mamá para tranquilizarle y decirle que estaba bien: 'doc, avísale a mi mamá, es bien preocupona'.

"Me preocupaba muchísimo porque ella padece de la presión, es hipertensa también y tiene diabetes, es muy preocupona como toda mamá, siempre traté de, -aunque tenía el golpe-, hacerle ver que estaba bien hablándole, le marqué luego luego, le dije tranquila todo va a estar bien, es un golpe, pero me tienen que ir a sacar más estudios al hospital, me tienen que hacer la cirugía, pero vas a ver que todo va a estar bien, tú tranquila, y esperemos, y hay que confiar en Dios que todo salga bien", relató "Tiba" a Grupo REFORMA.

Esas fracturas, producto de un golpe con su compañero Mateo Chávez, hicieron reflexionar a Sepúlveda.

"Si traigo ahí mis dos placas, pero es parte del deporte, del juego, una jugada sin mala intención que a cualquier jugador nos puede pasar, entonces lo vi de esa manera que traté de sacarle lo bueno a todo eso, entonces bendito sea Dios estamos aquí.

"Para mí fue un proceso muy complicado, muy difícil, nunca me había lesionado así tan grave y menos de la cabeza, en una zona tan delicada. Pero me sirvió también para dar un frenón y darte cuenta en el lugar donde estás parado, valorar el equipo donde estás jugando, te das cuenta que de verdad cuando estás en casa dos semanas sin hacer nada, recuperándote, te das cuenta de qué es lo que amas y te vuelves más consciente.

"Me ayudó muchísimo en ese sentido y lo he venido demostrando en mi hambre y mis ganas de mejorar y seguir creciendo en el día a día", apuntó el zaguero, quien regresó en la Jornada 12, y desde entonces, Chivas no ha perdido, gracias a una sólida defensa sin permitir goles en 6 de los últimos 7 partidos, incluyendo la Ida de los Cuartos de Final, donde vencieron 1-0 al Toluca.

ASÍ LO DIJO

"Gracias por siempre estar a mi lado, por darme tu mano en cada paso a cumplir mis sueños. Por siempre preocuparte por mí y por esta hermosa familia. Que tu bendición me acompañe siempre. Espero algún día regresarte toda la alegría que le das a mi vida. Te amo mamá".

Gilberto Sepúlveda, Defensa de las Chivas