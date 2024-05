"La felicidad de levantar la copa es única": Rebeca Bernal

La heroína de Rayadas en la conquista del tercer campeonato del equipo, Rebeca Bernal, no ocultó su felicidad tras haber levantado el título del Clausura 2024.

La capitana del Monterrey externó que sabía que el conseguir el campeonato del torneo no sería sencillo, pero se dijo orgullosa del logro conseguido y de sus compañeras.

Por otra parte, recordando que en cada uno de los títulos conseguidos con Rayadas les ha tocado sufrir, como ahora les toco frente al América, Bernal externó que eso pasa a segundo término por la alegría que da el obtener el campeonato.

"La verdad es que no importa (sufrir), yo quiero siempre ganar. La felicidad de levantar la copa es única y fue sufrido, hoy así tocó, sabíamos que no iba a ser fácil, ya la liga está creciendo muchísimo y todos los rivales vienen a querer ganar, y eso es obvio, entonces no fue un partido fácil. Siempre en nuestra mente fue creer siempre creer".

Sobre el gol que anotó en la agonía del encuentro y que significó su gol número 60 con Rayadas y mandar a la Final a la definición a serie de penales, mencionó que el apoyo de su familia y la confianza de sus compañeras le dio la confianza para marcar el tanto.

"Sinceramente, ya no podía más. En el penal saqué fuerzas de no sé dónde, me agarré de todo mi trabajo, de todo lo que había hecho, de mi familia, mi abuela, de toda la gente, de mis compañeras que me dieron esa confianza y esa seguridad".

"QUIERO RETARME"

Rebeca Bernal externó que desea celebrar el campeonato del Clausura 2024 "porque nos ha costado muchísimo", pero deberá de pasar página rápidamente porque deberá de reportar con la Selección Mexicana.

La capitana de Rayadas, al ser cuestionada sobre su futuro, dejo entrever que podría salir del Monterrey ante su deseo de probarse en el extranjero.

"Sinceramente, a nivel personal, quiero ir fuera. Quiero retarme, quiero seguir creciendo, (aunque) ahora a mi mente está con este equipo".