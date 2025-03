La magia no existe.-Juárez; de cara a debut con Pumas

CIUDAD DE MÉXICO 03-Mar-2025 .-Efraín Juárez, técnico de Pumas, aseguró que la magia no existe y que saldrán mañana a dejarlo todo ante el Alajuelense, con un grupo de jugadores que están listos para el llamado.

"Hay expectativas pero también realidades, vamos paso a paso, la magia no existe, el trabajo se verá conforme pasen las semanas. Lo que nos debe importar es el rendimiento y portar esta camiseta, después veremos para que chingaos nos alcanza", mencionó en conferencia de prensa.

"Haremos un partido sin precipitarse. Queremos sacar un resultado positivo, serán 180 minutos". Para este duelo regresan Memo Martínez y Jorge Ruvalcaba, además de que Leo Suárez podría recibir algunos minutos.

Los defensas Nathan Silva, Lisandro Magallán y Rubén Duarte estarán ausentes por lesión. Juárez descartó que vayan a salir en calidad de víctimas o con los pretextos por delante ante tantas bajas por lesión.

"Nunca nos vamos a quejar de nada, todo el mundo sabe que somos responsables, eso de victimizarnos no va con nosotros", dijo. "Todo mundo tiene que estar preparado, deben entrenar al 100 por ciento, porque nunca sabes cuando puedes ser llamado".

El estratega señaló que en su contrato no hubo exigencias sobre un título en la Concachampions porque no hizo falta. "Representamos a uno de los más grandes de este país, tenemos que pelear y después veremos, creo mucho en la plantilla y en la institución, esto es paso a paso", abundó.

"El resultado no me da miedo, sé perfectamente quién soy como técnico, no porque gané en Colombia soy el mejor".

Por su parte, el portero Alex Padilla, quien saldrá como titular, externó que estos días bajo el mando de Juárez han sido muy positivos para el equipo, "Al final somos un grupo muy humano. Nuestra ilusión es máxima para enfrentar este nuevo reto con el Mister", dijo.