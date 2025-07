Nicolás Larcamón y José Paradela refuerzan al Cruz Azul

Los vagones de La Máquina crecen con fuerza. Un día después de presentar a Jeremy Márquez, el Cruz Azul hizo oficial la incorporación del atacante argentino José Paradela para el Apertura 2025.

Después de varias semanas de negociaciones, en las que incluso se llegó a tener como un fichaje prácticamente imposible, el exjugador de los Rayos del Necaxa ya plasmó su firma que lo vincula por los próximos cuatro años a la institución cementera.

Su principal decisión fue reconocer que el estilo, la identidad y tener a Nicolás Larcamón anteriormente en Necaxa, son factores que pueden potenciar su juego.

Es el lugar indicado. "Nunca estuvo en mi cabeza analizarlo mucho, la identidad que tiene este club, la forma de jugar y la forma de competir en gran parte es lo que me llevó a tomar esta decisión", señaló Paradela quien usará el número 20 en el dorsal.

Los ingredientes fueron los correctos. Un club protagonista, con un técnico que lo conoció a la perfección y que fue el principal factor para llegar al club.

"A Nicolás Larcamón lo tuve en el pasado y es un gran entrenador. Va de la mano de que justo está en esta institución y estoy muy feliz de poder volver a compartir con él, la grandeza en este club todos la sabemos. A mí me pone feliz estar aquí y que pusieran los ojos en mí", declaró.

Ya registrado con La Máquina y con posibilidad de tener minutos mañana ante el Mazatlán, externó su deseo por compartir vestidor con grandes jugadores a los que en su momento enfrentó con Necaxa.

"Tiene grandísimos jugadores, ya me tocó compartir estos días, viéndolos entrenar, ya los conozco, y ya los he enfrentado. Es un placer enorme, tenerlos de compañeros, mi lugar hoy es venir a aportar lo mejor de mí, sumar y apoyar al equipo desde donde me toque".