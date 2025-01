La ofensiva como plus en Charros.

GUADALAJARA, Jalisco 13-Jan-2025 .-Los Charros de Jalisco se enfrentan este martes 14 a los Naranjeros de Hermosillo en el juego 3 de la serie de semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), en lo que será el primero de tres compromisos que se disputarán en el Estadio Panamericano.

Con empate a una victoria por cada lado, los caporales buscarán hacer pesar el Charro Park ante los actuales campeones de LMP, y lo harán basados en su bateo, encabezado por Japhet Amador (.375) y Carlos Mendivil (.333), quienes se han significado como los mejores bateadores de los Charros en esta postemporada.

"La ofensiva viene siendo un plus, gracias a Dios se me han dado las cosas, pero buscamos ayudar al equipo en lo que sea, en la situación que sea, el momento que me toque resolver, sea tocando la bola o haciendo un swing, el 100 por ciento buscando ayudarlos a sacar la victoria y seguimos en eso", dijo Mendivil para CANCHA.

El nacido en Tijuana, Baja California, ha jugado en 5 duelos de estos playoffs, teniendo 18 apariciones al bat, donde ha anotado una carrera, ha impulsado 2, ha conectado 6 hits, recibió un pasaporte y se ponchó en 3 ocasiones.

Junto a Alfredo Hurtado han sido los encargados de llevar a buen puerto la receptoria caporal, contando con la confianza del manejador Benjamín Gil.

"A lo mejor gente de fuera veían a los receptores y se decían 'no tienen mucha experiencia o no han sido titulares'. Mendivil fue titular con Mariachis (en 2021) y el 'Chapo' aquí mismo en el verano, y se han combinado la responsabilidad del invierno.

"En lo particular nunca me asustó porque sé la calidad que tienen y de lo que son capaces. Han hecho buen trabajo atrás del plato, tirando como han llevado los pitchers ofensivamente", señaló 'El Matador' Gil.

"Es un trabajo en conjunto (poner out en intentos de robo de bases), se viene también hablando mucho con los pitchers respecto a eso, no brindar oportunidades a nadie y ese tipo de cosas igual trabajando fuertemente en la defensiva que es lo que se le pide más a uno como receptor", complementó Mendivil.

Será este martes 14, miércoles 15 y jueves 16 los juegos 3, 4 y 5 de la serie ante Hermosillo, celebrados en Zapopan, en punto de las 19:30 horas; los abridores anunciados para mañana son Luis Iván Rodríguez, por Charros, y José Samayoa, por Naranjeros.