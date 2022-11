La Selección de México tuvo su primer entrenamiento en Qatar con buen ambiente

Los porteros Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota iniciaron su sesión de trabajo.

Justo antes de empezar el entrenamiento de la Selección Mexicana, Tala se tomó el tiempo para hacer una oración.

El veterano guardameta profesa el cristianismo. De manera contrastante se escuchó el último rezo del día de la cultura musulmana.

En Doha hay cinco momentos de oración durante el día. La oración del Fajr, a las 4:32 am, la del Dhuhr, a las 11:19 am, la del Asr, a las 2:24 pm, la del Maghrib, a las 4:45 pm, y por último, la del Isha´a, a las 6:15 pm.

Fue a esta misma hora, coincidentemente, que Talavera se arrodilló en el césped del Al Khor, al mismo tiempo que la última oración del día sonaba con fuerza en las bocinas de la ciudad.

Así, entre rezos y llamados a éstos, la Selección Mexicana realizó su primer entrenamiento en tierras mundialistas.

Un gran ambiente fue el que se vivió en el Al Khor Sports Stadium luego de que el Tricolor llegara con el ánimo a tope a Doha durante la madrugada de este viernes.

Por la tarde, el equipo se dio cita en la cancha para realizar los primeros trabajos bajo el mando del técnico Gerardo Martino.

A la distancia, el Tata observó el torito que entre risas realizaron Hirving Lozano, Roberto Alvarado, Charly Rodríguez, Henry Martín, entre otros.

Las carcajadas no faltaron cuando fue el turno de darle pamba al delantero del América por haber perdido el balón. Minutos después, y luego de que lo hiciera todo el equipo, subió por las escaleras del vestidor a la cancha Raúl Jiménez. El ariete del Wolverhampton de la Premier League se sumó a la diversión antes de comenzar con el trabajo de estiramiento y las elongaciones.

A lo lejos trabajaron los 15 juveniles que viajaron con el equipo para hacer la labor de sparrings. Cerca de ellos, los guardametas.

PALABRA DE GOBERNADOR

Cuauhtémoc Blanco, tres veces mundialista, mencionó que espera un buen resultado del Tricolor en su primer duelo de Qatar 2022 ante Polonia, ya que eso ayudaría a llegar más motivados ante Argentina.

Ganarle a Polonia es fundamental, porque vas motivado al siguiente partido, que es Argentina, imagínate ganarle a Argentina, sería un paso muy importante. Ellos llevan a Messi, pero nosotros llevamos a Chucky. Aquí hay que ver las debilidades de los argentinos y polacos, y aprovecharlas. El primer partido es muy importante porque si no ganas prácticamente estás fuera".

Ojalá se pongan las pilas desde el primer minuto, que se diviertan, yo cuando jugué los tres Mundiales me divertía, me la pasaba increíble".

A POCAS HORAS PARA EL TORNEO

México no está tan entusiasmado con Qatar 2022 ni con el desempeño del seleccionado nacional como en ediciones anteriores, y esto se refleja en una encuesta realizada por Activa México.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en la Primera Emisión de Imagen Radio, Javier López, socio director en Activa México Consultores, señaló que, según los resultados de una encuesta realizada online, de mil personas, sólo 40% dijo que estará pendiente del Mundial, mientras que un 45% dijo que verá los partidos de la Selección Mexicana. Javier López destacó que los números que arroja esta encuesta en comparación con Rusia 2018, muestran apatía entre la gente por seguir el torneo y al Tri.

Cuando lo comparo contra el Mundial pasado en Rusia, los resultados son más bajos, es decir, son los más apáticos que recuerdo en este sentido. No hay mucha emoción de la gente ni por seguir el Mundial ni por seguir a la selección, lo cual no quiere decir que no lo vayan a hacer", explicó.

Señaló que el poco entusiasmo hacia la justa mundialista podría deberse a las bajas expectativas que hay en torno al desempeño de la selección. Sobre el desempeño de México, 6 de cada 10 dijeron que será malo o muy malo, 30% que será bueno, mientras que 5% cree que llegará a la final.

Es mayoría aquellos que piensan que el papel que tenga el seleccionado nacional en este Mundial no va a ser muy bueno. Y esto se refleja cuando hablamos del famoso quinto partido; no hay muchas esperanzas".

Según la encuesta, sólo un 25% cree que la Selección Mexicana alcanzará el quinto partido, y el 51% cree que logrará pasar de la fase de grupos.

El socio director en Activa México Consultores expresó que al escuchar las encuestas, la gente no se siente muy emocionada, y lo atribuyo a factores como la sede, la distancia e, incluso, a la poca empatía que hay con el seleccionador.

Al preguntar a la gente sobre los resultados que espera de los tres primeros partidos de la Selección, el 65% de los encuestados cree que México perderá ante Argentina y el 20% cree que ganará. Contra Polonia, 35% cree que México perderá, 25% que será un empate y 40% que se llevará la victoria. En el caso del partido contra Arabia Saudita, 7 de cada 10 cree que ganaremos el encuentro.

Respecto al entrenador del Tri, la gente no está contenta con Tata Martino. En una escala del 1 al 10, los encuestados le dan una calificación de 4.5.

Según la encuesta, a los jugadores tampoco les va muy bien, ya que al conjunto lo califican con 6.2 en una escala de 0 a 10, aunque esta calificación podría mejorar si se ve un buen desempeño del equipo conforme pasan los juegos. En cuanto a la sede, Javier López destacó que en general no despierta mucha pasión.