La visita del "Toro" Valenzuela a Monclova

A principios de la década de los noventa, el inmortal Fernando Valenzuela pisó suelo monclovense para defender la camisola de los Charros ante el equipo de Acereros.

La presencia de "El Toro de Etchohuaquila" en el entonces llamado Coloso del Norte quedó registrada en un par de fotografías que permanecieron guardadas por más de 30 años en el acervo del decano de la crónica deportiva, Mario Zapata Gelacio, y que recientemente salieron a la luz a propósito del fallecimiento del legendario pitcher.

En charla para La Voz, "El Profe" Zapata recordó que Valenzuela llegó al béisbol mexicano tras terminar su primera etapa en Grandes Ligas. La incorporación de "El Toro" a los Charros de Jalisco causó gran expectativa en la afición de todo el circuito de verano, pues en todas las plazas se esperaba la visita de la novena tapatía para ver en vivo al lanzador que hizo historia con los Dodgers.

"En esa etapa yo era presidente fundador del Círculo de Cronistas Deportivos de Monclova, de tal manera que le preparamos un reconocimiento a nombre del grupo y me tocó entregárselo. Fernando era muy sencillo, recibió el reconocimiento como cualquier persona, lo levantó con una sonrisa, nos dio las gracias y demás", comentó Zapata Gelacio.

"Además yo trabajaba para la televisora local y tuve oportunidad platicar un rato con él en el terreno de juego. Le gustaba mucho hacer bromas, era muy simpático".

El cronista recordó que la afición se desbordó a la salida del equipo visitante, en busca de la fotografía y el autógrafo de Fernando Valenzuela.

"Donde se paraba era un imán, la gente lo quería y lo va a seguir queriendo. Recuerdo que esa ocasión tuvo que salir por la puerta del vestidor local, ya que afuera del vestidor de Charros había cualquier cantidad de personas esperándolo. Hasta uno de sus compañeros de equipo me comentó ´Pobre muchacho, se pasa horas y horas dando firmas a los aficionados´. Era mucho el asedio que generaba, pero bueno, es el costo de la fama".

Sin embargo, esa no fue la única vez que "El Profe" Zapata se encontró con el legendario Fernando Valenzuela. Años después, coincidieron en una cabina de radio previo un juego de béisbol en Houston.

El ex cronista viajero de los Acereros de Monclova contó que que mientras platicaba con Alex Treviño, narrador en los juegos de los Astros y ex compañero de Valenzuela en el equipo de Dodgers, "El Toro" se acercó a saludar y terminó uniéndose a la charla.

"Fernando, quien trabajaba para la radio en español de los Dodgers, se sentó con nosotros y nos aventamos un "platicón" como de una hora. Un par de años después nos encontramos en Mérida, en una serie entre me acerqué a saludarlo y le pregunté ¿Cómo estás Fer, te acuerdas de mí?, -Si cómo no profe-, me respondió".

"Le dije que iba como cronista de Acereros, que estaba sólo en la cabina y tenía un asiento disponible, le hice la invitación a que fuera a platicar, aunque sea una entrada, y me explicó

que tenía un compromiso con un patrocinador para el primer y segundo juego, pero en el tercero de la serie podría ir conmigo a la cabina. Se llegó el día del tercero y llegó "El Toro" para sentarse a platicar conmigo, no una entrada, sino 6", recordó el cronista.

Zapata Gelacio recordó que esa ocasión sostuvo una charla muy amena con Fernando Valenzuela, y que éste incluso colaboró en la crónica del juego de la Furia Azul. Además, señaló que la línea telefónica de la radio se saturó de llamadas de aficionados que querían hacerle preguntas o recibir un saludo de Valenzuela.

"El béisbol está de Luto. Murió una estrella y nace la leyenda. Que en paz descanse el gran "Toro" Valenzuela", mencionó Mario Zapata como despedida para el legendario pitcher.