Larry Miranda reconoce el talento local

MONCLOVA.- La catedral de la lucha Arena Tigre Padilla tuvo un gran cartelazo en sus tradicionales noches de pancracio, en el combate estelar se expuso el campeonato de peso welter del estado de Texas, al tiempo y acción Orfeo Negro comenzó dominante sobre Larry Miranda, en par de llaveos logró someter a la muñeca del ring, en espaldas planas tomó la ventaja.

Para la segunda caída el colmillo largo y retorcido del exótico le sirvió para castigar lo suficiente al de Monclova, con ayuda del réferi "El Momio" pudo el visitante sobreponerse para igualar las hostilidades. En la última caída el combate estuvo equilibrado, fue un segundo de distracción donde la regiomontana parpadeo y Orfeo aprovechó para llevarla al conteo de tres donde se metió el Suavecito para con ello retener el campeonato.

"No estoy conforme en la manera en que se ganó esta pelea, reconozco que eres grande Orfeo, pero más claro me queda que estas en donde estas porque no puedes sin ayuda de tu papá". Así finalizó Larry la noche luego de perder.

La pelea semifinal fue una odisea de dos a tres caídas donde el bando rudo sacó la mejor parte sobre los técnicos, se hicieron del triunfo Zintro, Desalmado Ibarra Junior e Imperio, mientras que por los derrotados quedaron Centella Azul, Demonio Negro y Tanque Villa.