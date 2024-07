Le falta intensidad a Tigres.

MONTERREY, NL 03-Jul-2024 .-La idea de juego de Veljko Paunovic está en proceso, aseguró el zaguero Jesús Angulo.

El ganador del Balón de Oro como Mejor Lateral de la Liga MX, explicó que están practicando el estilo que quiere el entrenador serbio, pero falta que todos se acoplen a la misma idea.

"Veo que el 'profe' (Paunovic) trae una buena idea que la estamos acatando a como él quiere que juguemos. Nos falta practicar; el 'profe' lleva como 3 o 4 semanas y estamos practicando lo que él quiere. Estamos trabajando y nos estamos esforzando, críticas habrá siempre.

"Haces las cosas bien o mal, críticas habrá y ahorita nos está tocando. Nos falta intensidad, pero trajeron también a otro 'profe' (Óscar Ortega) en cuestión de preparación física y nos estamos esforzando muchísimo, vamos a mejorar mucho. Acatar la orden del profe que trae buena idea, sólo falta acoplarnos, pero vamos por buen camino", explicó Angulo.

-¿Se realizó la Asamblea de Dueños de la Liga MX, tú como futbolista qué les pedirías?

"Las decisiones las toman los directivos, yo como futbolista me gustaría que hubiera ascenso y descenso, se me hace atractivo. En otras decisiones, sí, ellos son los más indicados, pero en lo personal te puedo decir que se me hace atractivo el ascenso y descenso".

Agregó que el haber ganado el Balón de Oro del año futbolístico 2023-24 es gracias al equipo.

TABLA

4

SEMANAS

cumplirá Paunovic el domingo entrenando a los Tigres.