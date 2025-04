Le prenden fuego a casa de acumulador

FRONTERA, COAH.— Un fuerte incendio registrado la tarde de ayer en una vivienda de un acumulador ubicada en la colonia Sierrita, generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, luego que el fuego consumió gran parte de la propiedad y dejó la estructura en riesgo de colapso.

El siniestro ocurrió en una casa habitación localizada en la privada De la Cruz, entre la calle De la Cruz, donde vecinos reportaron al 911 la presencia de humo denso y llamas saliendo del domicilio.

De inmediato, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio, donde realizaron labores para evitar que el fuego alcanzara objetos almacenados en el patio.

Una vez asegurado el perímetro exterior, los vulcanos ingresaron al domicilio para combatir el incendio, ya que el lugar se encontraba completamente abierto y con presencia de fuego activo en varias zonas.

Tras controlar las llamas, se procedió a una segunda búsqueda con más calma, utilizando un extractor para realizar ventilación. Posteriormente, se removieron los rescoldos para sofocar completamente el incendio y evitar que las llamas se reavivaran.

Vecinos informaron que en el lugar habita un hombre identificado únicamente como Rigoberto, quien es conocido por ser acumulador.

Además, señalaron que esta no es la primera vez que la vivienda se incendia, ya que anteriormente se había presentado un siniestro similar.

En esta ocasión, el propietario no se encontraba en el lugar y se desconoce el origen exacto del incendio, aunque se informó que el domicilio no contaba con servicio de energía eléctrica, por lo que las causas aún no han sido determinadas.

Las autoridades procedieron a delimitar la zona para evitar el ingreso de personas, debido al riesgo de colapso de la estructura dañada por el fuego. No se reportaron personas lesionadas.