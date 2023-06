Leandro Castro ya está en Monclova.

MONCLOVA.- La organización Acereros de Monclova aún no anuncia de manera oficial la llegada del pelotero dominicano Leandro Castro, por fuentes cercanas a Periódico La Voz se confirmó que el extoro de Tijuana ya se encuentra en la ciudad y además de ello podría ser en las próximas horas cuando se haga oficial su contrato con el club.

Desde inicio de pretemporada la situación del pelotero no era clara con Toros de Tijuana por lo que al final se anunció, no entraba en planes por tema de no estar listo por su lesión, su rehabilitación fue realizada por su cuenta y posterior a ello en sus redes se dijo listo, los rumores de llegar a Tecolotes eran grandes, pero fue Monclova la ciudad de destino para el extranjero.

Sus números en 2022 fueron de .326 de porcentaje de bateo, jugo 84 partidos, tomó 316 turnos al bate, anotó 59 carreras, pegó 103 imparables, pegó 18 cuadrangulares, produjo 66 carreras y se robó 3 colchonetas, su consistencia podría sumar estabilidad y poder al line up de acero.