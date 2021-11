Libran la báscula

LAS VEGAS, Nevada, EU.- Saúl Álvarez y Caleb Plant no tuvieron problemas con la báscula. El mexicano dio 168 libras y el estadounidense dio 167 libras.

"Canelo" pondrá en juego mañana por la noche en la Grand Grade Arena los cetros Supermedianos del CMB, AMB y OMB, mientras que Plant pondrá el cetro de la FIB.

"No tengo que decir nada. Llegó su hora. Lo va a sentir el sábado. Me siento bendecido y no hay responsabilidad. Me motiva estar en esta posición más que responsabilidad" dijo el mexicano tras la ceremonia mientras era vitoreado desde las gradas.

Los aficionados son en su mayoría mexicanos, y para muestra, previo a que subieran a la báscula se escuchó el grito homofóbico del futbol en el recinto del Hotel MGM Grand.

Plant llega como invicto y sin presiones. Dice que le gusta ser el no favorito.

"Me gusta ser el ´underdog´. Es fácil estar sentado, es difícil estar aquí arriba. No estoy nervioso, este es mi destino", dijo Caleb.

Sueña ´Canelo´ con ser indiscutido

LAS VEGAS, EU.- El "Canelo" acaba de cumplir 16 años como profesional y quiere que esta noche quede en letras doradas en los libros de historia.

El mexicano Saúl Álvarez (56-1-2, 38 KO´s), monarca Supermediano del CMB, AMB y OMB, busca convertirse en campeón indiscutido: ostentar al mismo tiempo los cuatro cinturones de una misma división.

La de hoy será su pelea número 60 en el pugilismo de paga, ahora ante el estadounidense Caleb Plant (21-0, 12 KO´s), quien tiene el fajín de la FIB, la única pieza que le falta.

Ser campeón indiscutido es algo que ningún mexicano o latinoamericano ha logrado. De hecho, únicamente lo han conseguido los estadounidenses Bernard Hopkins, Jermaine Taylor y Terence Crawford, además del ucraniano Oleksandr Usyk y el británico Josh Taylor.

El escenario es la legendaria Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas, ciudad donde el pelirrojo no combate desde hace dos años.

"Queremos completar este reto, ser indiscutidos. Me siento muy contento por la posibilidad de conseguirlo y hacer historia para México", expresó el tapatío de 31 años.

Saúl no quiere sorpresas. Sabe que peligra en los primeros asaltos ante Plant, un rival que ha sufrido mucho en los últimos años -perdió a su hija y madre- y está acostumbrado a ser el no favorito.

"Estoy acostumbrado a que me vean como el no favorito, así que saldré con todo a ganar", dijo Caleb, de 29 años y quien cobrará en esta pelea su mejor bolsa como profesional, alrededor de 10 millones de dólares.

Eso sí, gane o pierda, Saúl se embolsará aproximadamente 40 millones de dólares por la batalla ante Plant, que será alrededor de las 22:30 horas.