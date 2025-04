Linkin Park dará show en la Final de la Champions League 2025 con remezcla exclusiva en Mú

Europa.- El fútbol europeo vivirá una Final de Champions League 2025 inolvidable. La UEFA confirmó este miércoles que la legendaria banda de rock estadounidense Linkin Park encabezará el espectáculo inaugural del partido, que se jugará el próximo 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, estadio del Bayern.

Esta será la primera vez que la agrupación participe en un evento deportivo de esta magnitud, marcando también un emocionante regreso a los escenarios tras varios años de pausa.

Linkin Park llevará su energía a la Champions

Los fanáticos del rock y del fútbol están de fiesta: Linkin Park presentará una remezcla especial creada exclusivamente para esta Final. El show combinará el estilo inconfundible de la banda —caracterizado por riffs potentes, fusiones electrónicas y voces intensas— con la atmósfera sonora de la Liga de Campeones.

"Esto marca una experiencia totalmente nueva para nosotros como banda", señaló Linkin Park en un comunicado.

"Nos emociona compartir este momento con millones de fans en todo el mundo".

Regreso triunfal con nuevo álbum

Tras siete años alejados de los escenarios, la banda sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo álbum a inicios de 2025, lo que ha renovado el interés global por su música. Participar en un evento como la Final de la Champions representa una nueva etapa de evolución artística para los californianos.

Se espera que el espectáculo incluya sus mayores éxitos como In the End, Numb o Bleed It Out, junto con nuevas canciones del disco recién lanzado.

Expectación por los equipos finalistas

Aunque el show de apertura genera gran entusiasmo, la atención también está puesta en los equipos que disputarán el título europeo. Las semifinales se jugarán los días 29 de abril (ida) y 6 de mayo (vuelta).

Hasta el momento, dos clubes ya tienen asegurado su pase a esta instancia:

Barcelona

Paris Saint-Germain

El resto se definirá en los cuartos de final que se jugarán este miércoles:

Real Madrid vs Arsenal

Inter de Milán vs Bayern Múnich

La gran Final de la Champions 2025