Lionel Messi no será titular en el partido de Argentina contra Jordania

Lionel Messi ha deslumbrado una vez más en la Copa del Mundo. Siendo líder de goleo individual, por encima de Mbappé, Haaland y Vinicius, el astro argentino ha demostrado, una vez más, que su calidad es inigualable.

Sus goles, asistencias y liderazgo han sido clave para el camino de la Albiceleste, pues los llevó a la clasificación a Dieciseisavos de Final en la segunda jornada.

Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos, todos sus seguidores no podrán disfrutarlo mucho tiempo, ya que no será titular. El entrenador Lionel Scaloni ratificó en conferencia de prensa que Lionel Messi comenzará el encuentro frente a Jordania desde el banco de suplentes. "Leo Messi comenzará desde el banco mañana ante Jordania", afirmó sin titubear.

La presencia del capitán es fundamental para Argentina, ya que hasta el momento, él es el goleador de la selección con cinco tantos. Sin embargo, para el deleite de todos, Scaloni confirmó que sí tendrá minutos en la segunda parte, aunque no sabe cuánto tiempo. "Leo va a arrancar después. Tendrá algunos minutos en la segunda mitad", sentenció.

Hasta el momento, Messi había jugado 170 minutos con la Selección de Argentina; salió de cambio al 80´ en el primer partido ante Argelia y jugó todo el partido ante Austria.

La Selección Argentina aseguró su clasificación a los Dieciseisavos de Final desde la segunda jornada del grupo, demostrando solidez y jerarquía en el torneo. Sin embargo, para esta fase le tocará un rival complicado: el segundo lugar del Grupo H. Entre los posibles rivales aparecen potencias como España o Uruguay, equipos con gran tradición y planteles competitivos que representan un verdadero desafío.

En el mejor de los casos, Argentina podría cruzarse con Arabia Saudita o Cabo Verde, selecciones más accesibles que permitirían un cruce teóricamente más favorable para avanzar en el torneo.