Lisandro Magallán no ve un favorito entre Pumas y Cruz Azul

El zaguero de los Pumas de la UNAM, Lisandro Magallán, aseguró que tanto los felinos como Cruz Azul arribaran a su serie de eliminación sin ningún equipo marcado como favorito, pues considera que en Liguilla queda atrás lo hecho en torneo regular, donde los cementeros marcaron distancia de seis puntos en la tabla ante su rival.

No hay favoritos, creo que en ninguno de los partidos que se van a jugar hay favoritos, y yo creo que, habiendo visto los equipos, sé que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Si bien no sacamos la misma cantidad de puntos, estamos trabajando bien y como empezamos de cero, estamos en el mismo lugar de inicio y hoy es otra historia", indicó Magallán.

Por otra parte, el dorsal '4' auriazul descartó sentirse como el equipo menos peligroso de cara a la ronda de eliminación, luego de conseguir su boleto a la fiesta grande por la vía de Play-In.

No sería la primera, ni la última vez, que el equipo que ingresa en Play-In a la liguilla, termina jugando la final. La Liguilla es un torneo aparte y lo entendí el torneo pasado que me di cuenta que cambia todo. No importa los resultados de la liga porque hoy empezamos de cero y es mentalizarse de que la oportunidad está ahí", agregó.

Finalmente, el defensor habló sobre la sensible baja que tendrán los del Pedregal para el compromiso de ida, donde no podrá contar con su pareja en la central, Nathan Silva, quién estará cumpliendo su partido de suspensión luego de la tarjeta roja ante Pachuca.

Lo vamos a extrañar muchísimo por la calidad de jugador que es y por la influencia que tiene sobre el grupo. Es agregarle un desafío más a lo que ya significa jugar unos cuartos de final, la realidad que es un desafío grande lo que tenemos por delante y bueno contar con la ausencia de Nathan es agregarle un poco más de dificultad y como equipo lo tenemos que sufrir", concluyó.