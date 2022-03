“Listo para el maratón Des Sables”

MONCLOVA.- La disciplina de corredor pedestre como maratonista no es algo que cualquiera pueda realizar, pocos se atreven a llevar el cuerpo al límite, hay casos especiales como el del monclovense Eberardo Rodríguez García de 42 años, nació en Monclova y se crió en la colonia Asturias al sur de la ciudad, actualmente radica en Monterrey, Nuevo León y se prepara para su reto más grande que es terminar los 250 km del maratón en el desierto del Sahara.

Para los lectores de Periódico La Voz compartió parte de su trayectoria como maratonista, disciplina que adoptó en el 2015.

Su inicio en el deporte

Durante muchos años fui atleta, practicando diversas disciplinas, basquetbol, futbol americano y durante muchos años fui al gimnasio, un día me cambió el chip y tomé la decisión de comenzar a correr.

Yo pensaba que esto era solo ponerte un short y salir a correr, pero ya dentro te das cuenta que tienes que llevar rutinas, aprender del running, leyendo, viendo videos, un día sacando información me di cuenta de esta carrera a la que voy a participar.

La primera vez en el desierto del Sahara

El primer maratón donde tuve la oportunidad de ir fue en el 2019, pude completar solo la mitad de 125 kilómetros, esto por cuestiones de salud.

Su preparación para el 2022

Esta es una carrera muy demandante de autosuficiencia, son seis días de competencia, uno tiene que cargar con su sleeping, agua, cosas necesarias para el recorrido, me siento muy bien, me he preparado con ejercicios de fuerza, hago mis rutinas de 10 a 12 kilómetros y el fin de semana corro hasta 30 kilómetros con un chaleco que pesa 10 kg más una mochila para ir acostumbrando a la espalda.

Correr sobre la arena no es nada fácil, el peso junto al clima de casi cincuenta grados hace que sea una carrera muy complicada, pero estamos listos para esta competencia.

La recomendación de Eberardo

Hacer deporte es por salud, practiquen el que sea de su agrado, ya hacer un reto de este tipo es algo extremo, pero lo hacemos con un objetivo de cumplir una meta, ya si se quieren meter al mundo del running hay muchas competencias como estas.

“Finalmente quiero agregar que una vez partiendo al maratón voy a dejar una liga en mis redes sociales y con mi número, todas las personas que me manden un mensaje a esa liga, la coordinación me los hará llegar impresos, entonces me quiero adelantar agradeciendo a todos los que me darán un mensaje de apoyo para terminar la carrera, espero recibir muchos correos, de familia, amigos, compañeros de trabajo, se los voy agradecer mucho”, puntualizó Eberardo Rodríguez García.