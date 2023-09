Llega refuerzo desde Europa

GUADALAJARA, Jalisco 05-Sep-2023 .-Las Chivas tienen un nuevo refuerzo a través del Tapatío.

El campeón de la Liga de Expansión anunció la llegada del centro delantero Teun Wilke, nacido en Querétaro, pero con formación en diversos clubes de Europa, quien se incorporará al cuadro rojiblanco para este Apertura 2023.

Aunque surgió de la cantera de los Gallos Blancos, el atacante, de 21 años, pasó por las ligas de Países Bajos, Italia y Bélgica en su proceso como juvenil, pues desde el 2018 emigró al Viejo Continente al enrolarse con el Heerenveen, de la Eredivisie.

En el 2021, Wilke firmó con el Spal de Italia y luego fue cedido al Jong Cercle de Bélgica, donde figuró en el conjunto juvenil al marcar 11 goles y dar 4 asistencias en 17 partidos.

Wilke, quien también tiene la nacionalidad neerlandesa, debutó el torneo pasado en la Primera División de Bélgica, al disputar tres encuentros con el Cercle Brugge.

Hábil el juego aéreo -mide 1.91 metros-, Wilke ha sido seleccionado mexicano en las categorías Sub 18 y Sub 21. Incluso, hace un año disputó el torneo Maurice Revello en Francia, con el Tri Sub 21, por lo que llamó la atención de varios conjuntos de la Liga MX, entre ellos el América y las Chivas, equipo que finalmente logró hacerse con sus servicios, vía su filial de la Liga de Plata.

De acuerdo a diversos reportes, el nuevo refuerzo del Tapatío destaca en el espacio abierto gracias a su larga zancada, además de que también suele jugar de espaldas a la portería rival protegiendo el balón para dejar a sus compañeros de frente al marco.