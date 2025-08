Lucas Paquetá es declarado inocente en caso de apuestas: la FA cierra la investigación

Luego de meses de incertidumbre, el futbolista brasileño Lucas Paquetá fue finalmente absuelto por la Football Association (FA) de Inglaterra, que lo había acusado de recibir tarjetas amarillas intencionalmente para influir en el mercado de apuestas deportivas.

El caso, que se remonta a octubre de 2024, señalaba a Paquetá por supuestas irregularidades en cuatro partidos del West Ham entre noviembre de 2022 y agosto de 2023. Según las acusaciones iniciales, el jugador habría buscado ser amonestado a propósito, beneficiando a terceras personas en apuestas específicas.

Sin embargo, tras una extensa investigación y una audiencia frente a una Comisión Reguladora Independiente, la FA confirmó este miércoles que no encontró pruebas suficientes para sostener las acusaciones. "Lucas Paquetá negó los cargos que se le imputan y la Comisión Reguladora los consideró no probados", indicó la FA en un comunicado.

A pesar del fallo favorable, el jugador brasileño sí recibirá una sanción, aunque menor, por no colaborar completamente con la investigación. Las autoridades indicaron que Paquetá se negó a responder algunas preguntas y no entregó ciertos documentos solicitados. La naturaleza y duración de esta sanción aún no han sido reveladas.

El propio jugador expresó su alivio y deseo de volver a las canchas. "Desde el primer día de esta investigación, he sostenido mi inocencia contra estos cargos tan graves. No puedo decir nada más en este momento más que lo mucho que estoy deseando volver a jugar futbol con una sonrisa", publicó en sus redes sociales.

Cabe recordar que esta investigación también detuvo en su momento el posible fichaje de Paquetá por el Manchester City, una transferencia que ahora podría retomarse tras su absolución.